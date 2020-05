Großeinsatz beim Nova Rock

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Die Pannonia Fields in Nickelsdorf werden vom 12. bis 14. Juni wieder von Tausenden Rockfans belagert. Schon in den letzten Jahren erforderte es die Arbeit Hunderter Einsatzkräfte, um das Nova Rock reibungslos über die Bühne zu bringen. Heuer gibt es aufgrund einiger Veränderungen am Gelände zusätzliche Aufgaben.

"Eine neue Herausforderung in diesem Jahr besteht sicherlich darin, dass Windräder am Veranstaltungsgelände errichtet wurden. Das hat die Umgestaltung des Geländeplans und damit auch ein neues Sicherheitskonzept notwendig gemacht", erklärt Bezirkshauptmann Martin Huber, der die Einsatzkräfte koordiniert. "Die Windräder bleiben während der Veranstaltung selbstverständlich abgeschaltet, und es sind zudem Mitarbeiter vom Betreiber, der Energie Burgenland, ständig im Einsatz."