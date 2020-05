Grenzübergänge stehen zum Verkauf

Demnächst wird in Klingenbach begonnen, das Flugdach, darunter befindliche Kioske, Abfertigungsgebäude, Hebebühnen, Rampen, elektrische Schrankenanlagen, Überkopfwegweiser etc. abzubauen. "Der burgenländischen Straßenverwaltung werden dadurch keine Kosten entstehen, ganz im Gegenteil, wir erwarten Einnahmen durch die Verwertung", betont Johann Godowitsch, Leiter der Abteilung Straßenbau im Amt der Landesregierung. Im Zuge der Arbeiten werde auch die Verkehrsführung so optimiert, dass der Verkehr ungehindert über die Grenze nach Ungarn fließen kann und künftig im Winter Räumfahrzeuge problemlos wenden können.

Fünf kleinere Grenzkontrollstellen im Burgenland – Mörbisch, Kalch, Tauka, Mogersdorf und Strem – wurden von der BIG bereits verkauft. Österreichweit befinden sich noch rund 20 Grenzstationen im Besitz der Immobiliengesellschaft.