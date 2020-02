Gewaltschutzzentrum: Mehr Hochrisikofälle betreut

Kostenlose Beratung



Auf den steigenden Bedarf im Gewaltschutzzentrum im Burgenland hat man jedenfalls schon reagiert: Die Mitarbeiterstunden der sechs Beraterinnen wurde bereits erhöht, sagt die Geschäftsführerin.

Der Sitz des Gewaltschutzzentrums Burgenland ist in Oberwart, Steinamangerer Straße 4/2. Beratungen gibt es auch in Eisenstadt, in Neusiedl am See und mobil.

Sämtliche Angebote sind für Klienten kostenfrei.

Alle Altersgruppen, auch Kinder, werden betreut.

www.gewaltschutz.at

03352/31 420