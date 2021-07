Geometrische Sichtweisen prägen Christian Eders Kunst

Geometrische Formen sind sein tägliches Brot. Was Christian Eder in seinem Atelier in Illmitz erschafft, hat immer mit geraden Linien, Dreiecken, Kreisen oder Ovalen zu tun.

Der 57-jährige Künstler hat sich einem abstrakt-geometrischen Stil verschrieben und ist damit seit über 20 Jahren erfolgreich. Seine Werke sind in den letzten zwei Jahrzehnten um die Welt gegangen, wurden in Athen, Italien, Polen und Deutschland bewundert. Die in Öl oder Acryl gemalten Bilder können auf den ersten Blick minimalistisch wirken, um beim näheren Betrachten eine vielschichtige Komplexität preiszugeben.