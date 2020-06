Genauere Messungen für Feinstaub gefordert

Lungenerkrankungen, Herz-Kreislaufprobleme, Allergien, Krebs. Die Liste möglicher Erkrankungen durch Feinstaub ist lang. Derzeit gibt es im Burgenland vier fixe und drei mobile Messstellen, die groben Feinstaub (PM 10) messen. Dabei wurde der zulässige Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im vergangenen Jahr in Kittsee an 23 Tagen, in Illmitz an 15 und in Eisenstadt und Oberschützen jeweils an elf Tagen überschritten.

Weil es für den weitaus gefährlicheren Ultra-Feinstaub – Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer – keine Messstellen gibt, fordern die Grünen nun ein Umrüsten der Messstellen. "Auch wenn wir im vergangen Jahr – vor allem bedingt durch den milden Winter – relativ wenig Grenzwertüberschreitungen hatten, bedeutet dies ja nicht die Abwesenheit von Feinstaub" , sagt der Grüne Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller.

Unterstützung erhält Spitzmüller vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). "Das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Denn je kleiner die Partikel , umso gefährlicher sind sie für uns Menschen", sagt Christian Gratzer vom VCÖ. Messungen des VCÖ haben gezeigt, dass die Ultra-Feinstaubbelastung an stark befahrenen Straßen ähnlich hoch sein kann, wie in Raucherlokalen.

Grüne und VCÖ fordern außerdem, dass auch die Anzahl der Partikel gemessen wird, denn ausschlaggebend sei, wie viele sich davon in der Luft befinden würden.

Heinz Fuchsig, Referent für Umweltmedizin der Ärztekammer bestätigt, wie wichtig es wäre, dass die Messstellen umgerüstet werden würden. "Die Kleinstpartikel sind so gefährlich, weil unser Reinigungssystem sie nicht filtern kann. Dadurch gelangen sie in die Lungenbläschen und gehen über das Gewebe ins Blut."