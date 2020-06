Gehalts-Relikt landet vor Kadi

So ein 15. Gehalt ist schon was Feines. Nach jahrelangem Bezug darauf verzichten zu müssen, ruft (verständlichen) Unmut hervor. Auch in Großpetersdorf im Bezirk Oberwart sorgt dies gegenwärtig für erhitzte Gemüter.

Zwölf langjährige Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen (Verwaltung, Reinigungskräfte, Kindergartenpädagogen) der Gemeinde haben sich zusammengeschlossen und Rechtsmittel dagegen erhoben, bestätigt SP-Bürgermeister Wolfgang Tauss auf KURIER-Anfrage.

„1975 wurde das 15. Gehalt im Gemeinderat beschlossen", so Tauss. Vor zwei Jahren habe sich die Gemeindeaufsicht der Thematik angenommen, daraufhin wurde die Einstellung der Zahlungen im Gemeinderat beschlossen – einstimmig, wie Tauss betont. Konsequenzen für die „streitbaren" Mitarbeiter werde es keine geben, sagt der Ortschef. „Es ist auch nichts Negatives gegenüber der Gemeinde, sie wollen eben nicht auf ihr Gehalt verzichten."

Derzeit würde es sich um ein laufendes Verfahren handeln, Termin für eine etwaige Verhandlung gebe es noch keinen, erläutert Tauss. „Wir werden jede Entscheidung akzeptieren, derzeit sind die Zahlungen still gelegt." Dies würde der Gemeinde eine Ersparnis von rund 35.000 Euro pro Jahr bringen.