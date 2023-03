Gasexplosion in Wohnhaus verursacht: 60-Jähriger wurde eingewiesen

Ein 60-Jähriger, der Anfang November eine Gasexplosion in seiner Wohnung in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) verursacht haben soll, ist am Mittwoch in Eisenstadt in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähige Mann hatte zwei Gasflaschen in der Küche und im Wohnzimmer positioniert, die Ventile geöffnet und mit einem Feuerzeug eine Explosion ausgelöst. Als Grund gab er an, der Lärm der Nachbarn habe ihn gestört.