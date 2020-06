Gäste und Senioren statt junger Soldaten

Nachdem die letzten Soldaten im Sommer 2007 ihre Zelte in der Seekaserne in Oggau abgebrochen haben, ist es still geworden auf dem 63 Hektar großen Areal. Die ursprünglichen Pläne für Wohnungen Lokale, Freizeit- und Sportanlagen sind gescheitert. Jetzt soll Bewegung in die Sache kommen. Das Projekt "Wohnen am See" soll ein Hotel und 45 Häuser mit Bootsanlägeplätzen im Hafen beinhalten, gibt Bürgermeister Ernst Schmid Auskunft. Die ersten Bagger seien bereits aufgefahren.

Die Gemeinde begrüßt die Pläne der drei Eigentümer – dem Projektentwickler aus Oberösterreich, Bernhard Pölzlberger, dem Neusiedler Transporteur Böhm und der Niederösterreicherin Tamara Guttmann. Derzeit verfügt Oggau über rund 180 Betten, "viel zu wenig", meint der Ortschef. Deshalb hat die Gemeinde auch eine Bedingung an die Eigentümer gestellt – den Bau eines 80 bis 100 Betten-Hotels. Eine mündliche Vereinbarung gebe es, "aber wir warten noch auf eine schriftliche Zusicherung", sagt Schmid.