Fünf Schwerstverletzte nach Crash

Großeinsatz - Ein Bild des Schreckens bot sich der rund 70-köpfigen Einsatzmannschaft nach einem Horror-Crash Mittwochfrüh auf der B 50 zwischen Jois und Neusiedl am See. Auf dem Weg zur Arbeit verunglückten fünf Mitarbeiter einer Frauenkirchener Baufirma in einem Pritschenwagen. Kurz vor dem Kreisverkehr auf der B 50 in Jois stieß der Kleinbus aus bisher unbekannter Ursache mit einem Sattelschlepper zusammen. Bilanz: Fünf Schwerstverletzte. Die fünf Insassen des Kleintransporter wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen von drei Rettungshubschraubern und zwei Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der ungarische Lkw-Lenker blieb unversehrt.