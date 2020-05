FPÖ will Anfechtung der Burgenland-Wahl

Die Landtagswahl am 30. Mai 2010 wird dereinst in den pannonischen Annalen viele Spalten füllen. Nicht nur weil die Liste Burgenland nach tagelangem Zittern auf die Stimme genau den Einzug in den Landtag geschafft hat, in dem seither erstmals fünf Parteien sitzen, sondern auch wegen der von Liste Burgenland und FPÖ mehrfach angedrohten Wahlanfechtung in den Wochen nach der Wahl.



Jetzt, mehr als 14 Monate nach dem denkwürdigen Urnengang, wollen die Freiheitlichen Ernst machen und die Wahl beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) anfechten. Soll am Ende des juristischen Kraftakts die Neuwahl stehen? "Selbstverständlich", sagt FPÖ-Chef Hans Tschürtz.



Vehikel für den späten Einspruch ist eine allfällige Verurteilung des früheren ÖVP-Bürgermeisters von Unterrabnitz. Wilhelm Heißenberger war im Juni 2011 in erster Instanz zu sechs Monaten bedingter Haft und 7200 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil er bei der Landtagswahl 16 Wahlkarten manipuliert haben soll. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat gegen das aus ihrer Sicht zu milde Urteil berufen, am Zug ist nun das Oberlandesgericht Wien.