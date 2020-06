FP sieht Niessl auf blauem Pfad

Die Freiheitlichen wollen bei der Landtagswahl am 31. Mai "zweistellig" werden und in die Regierung kommen, wiederholte FPÖ-Obmann Hans Tschürtz am Donnerstag in Eisenstadt das Wahlziel der drittstärksten Kraft.

Blaues Traumziel sind 15 Prozent (2010: 9 Prozent), denn dann würde man "an einer Regierungsbeteiligung der FPÖ nicht vorbeikommen", ist Tschürtz überzeugt. Aus "derzeitiger Sicht" würde der Boss der Blauen selbst in die Regierung gehen, Sicherheit und Verkehr lägen ihm am Herzen, bekennt der Ex-Polizist. Wenn die FPÖ in die Regierung kommt, "bleibt bei der Sicherheit kein Stein auf dem anderen".

Die FPÖ war von 1996 bis 2000 schon einmal Teil der Landesregierung, zu Zeiten des Proporzes waren die 14,6 Prozent bei der Wahl das automatische Ticket für die Regierungsbank – ab 2015 gibt‘s bekanntlich die freie Regierungsbildung.