Flüchtlingsheim Sieggraben kein Einzelfall

Bei der Causa Sieggraben dürfte es sich ohnedies um keinen Einzelfall handeln. Den KURIER erreichten am Dienstag Fotos zweier weiterer Heime im Burgenland. "Auch dort sind die Missstände offensichtlich", so ein Informant. Die Einrichtungen, eine davon ist in Güssing, seien in einem ähnlichen Zustand wie das Ex-Puff in Sieggraben. Zeugen berichten von Schimmel an den Wänden und von Müllbergen, die nicht abgeholt werden. In einem dritten Haus sei die Verpflegung der Flüchtlinge mangelhaft.

Landesrat Peter Rezar ( SPÖ) will nun sämtliche Vorwürfe klären: "Ich habe heute eine strenge Überprüfung vonseiten des Landes – unter Beiziehung von Sachverständigen – angeordnet", sagt er dem KURIER. "Sobald ich das Ergebnis habe, kann ich zu den Vorwürfen Stellung nehmen". Der grüne Landtagsabgeordnete Michel Reimon kündigt indes eine Anfrage im Landtag an. "Es geht um die Frage, was wusste der Landesrat zu welchem Zeitpunkt." Angesichts der Aussagen seitens des Ministeriums eine nicht unberechtigte Frage.

Die grüne Nationalratsabgeordnete Alev Korun sieht auch das Innenministerium in der Pflicht. "Es müssen endlich Gespräche mit den Ländern und mit Experten von Caritas und Diakonie geführt werden." Nur so sei eine sinnvolle Reform der Grundversorgung möglich. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) hatte bereits im Jänner angekündigt, das Grundversorgungspaket auf neue Beine stellen zu wollen. Unter anderem sollen private Quartiergeber wie jene in Sieggraben einen höheren Tagsatz pro beherbergten Flüchtling erhalten.

