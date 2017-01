Feuerwehr-Großeinsatz: Brand auf Firmenareal in Wimpassing

Die Halle eines Logistikunternehmens in Wimpassing an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) stand am Sonntag in Vollbrand.

Laut Landessicherheitszentrale wurden zwölf Feuerwehren alarmiert, drei davon aus dem angrenzenden Niederösterreich. Für die Löscharbeiten werde auch Wasser aus der Leitha benötigt. Die Rettung stand ebenfalls im Einsatz.

Insgesamt rückten zehn Freiwillige Feuerwehren mit rund 40 Fahrzeugen aus, es wurde höchste Alarmstufe ausgelöst.