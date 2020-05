Feueralarm im Supermarkt

Ein Feuer an einem Kühlaggregat im neuen Spar-Hypermarkt hat in der Nacht auf Dienstag Polizei und Feuerwehrmänner auf den Plan gerufen.



Um 1.40 Uhr ging beim Stadtpolizeikommando Eisenstadt ein automatischer Brand- und Einbruchsalarm des Spar-Marktes ein. Als zwei Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen, standen die elektrischen Türen des Supermarktes offen, ein Tonband forderte über Lautsprecher zum Verlassen der Räumlichkeiten auf. Die Polizisten konnten den Brandherd in der Obst- und Gemüseabteilung rasch eruieren.