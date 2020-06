Fahrer unter Pkw begraben

"Der Deutsche hat dabei noch Glück gehabt, dass die Wassermulde an der Stelle so tief ist und er unter seinem Wagen Platz gehabt hat", sagt Einsatzleiter Eduard Winterer von der Feuerwehr Weppersdorf. Die Kollegen aus Oberpullendorf wurden angefordert, mit dem Bergekran wurde das Auto angehoben, um den Schwerstverletzten zu bergen. Noch an Ort und Stelle wurden die Verunfallten stabilisiert, anschließend mit den Notarzthubschraubern Christophorus 3 und 16 in das Wilhelminenspital und das Lorenz Böhler-Unfallkrankenhaus nach Wien geflogen.

Die B 62 war für rund drei Stunden gesperrt.

Kurz darauf kam es auch im Landesnorden zum Crash: Ein 69-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wr. Neustadt, NÖ, krachte auf einer Kreuzung der L217 zwischen Steinbrunn und Neufeld gegen den Wagen eines Pizza-Lieferanten (51) aus Neufeld. Der Niederösterreicher wurde lebensgefährlich verletzt vom C 9 ins SMZ-Ost geflogen, der jüngere kam im Notarztwagen ins Eisenstädter Spital.