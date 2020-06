Fahnenschwingen hat 400 Jahre Tradition

Die Vorbereitungen beginnen am Pfingstmontag, wenn die Burschen aus ihrer Mitte einen Fähnrich wählen. Dieser und die anderen Burschen ziehen dann am Sonntag nach Fronleichnam die Hajducken-Uniform an: schwarze Hose, dunkelblaue Jacke mit Messingknöpfen, Pelzmütze und hohe Stiefel. Der Fähnrich trägt als besondere Zierde noch eine Schürze, ein sogenanntes Fürtuch, ein schillerndes gefranstes Seidentuch.

Das Programm beginnt schon heute, Samstag, mit dem Aufstellen des Burschbaumes am Schwanaplatz um 18 Uhr. Am Sonntag wird es dann nach der Fronleichnamsprozession (10 Uhr) ernst. Um 13.45 Uhr schwingt Fähnrich Daniel Schöll erstmals die Fahne vor der Kirche. Nach einer Andacht geht es um 14.30 Uhr am Schwanaplatz weiter. Der Fähnrich muss noch mehrmals Geschick und Muskelkraft beweisen, bis der gesellige Teil des Tages beginnt.