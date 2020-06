Erneut Einbruch in Pkw durch Störung des Funksignals

In Neusiedl am See ist Dienstagmittag zum wiederholten Mal mittels Störsender in ein Auto eingebrochen und daraus ein Navigationsgerät gestohlen worden. Der Wagen sei nur etwa fünf Minuten auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt unbeaufsichtigt abgestellt gewesen, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Der oder die Täter dürften beim Versperren des Fahrzeugs das Funksignal mittels Störsender unterbrochen haben.

Seit November hat die Landespolizeidirektion Burgenland über mehrere ähnliche Fälle im Bezirk Neusiedl am See berichtet. Immer wieder wurden Navigationsgeräte, Laptops und Handys aus abgestellten und scheinbar verschlossenen Fahrzeugen gestohlen.

Die Polizei rät daher einmal mehr, achtsam zu sein und bei per Funksignal versperrten Fahrzeugen zu überprüfen, ob diese tatsächlich versperrt sind. Außerdem sollten keine Gegenstände sichtbar im Wagen liegen gelassen werden, auch wenn man nur kurz einkaufen gehe. Über die Schadenshöhe im aktuellen Fall konnte die Polizei keine Auskunft geben.