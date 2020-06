Ermittlungen gegen den Nickelsdorfer Ortschef

Eisenstadt

Vor rund zwei Wochen hatte der KURIER einen anonymen Brief von einem „besorgten Nickelsdorfer“ erhalten, in demScheinanmeldungen ungarischer Kinder in der örtlichen Volksschule behauptet wurden. „Das stimmt nicht“, hatte SPÖ-BürgermeisterGerhard Zapfl damals empört reagiert – und bleibt dabei.Jetzt muss sich der Ortschef aber notgedrungen mit der Frage befassen, denn der Brief ist auch an dieStaatsanwaltschaftgegangen, die mittlerweile gegen den Bürgermeister und einen fürs Meldewesen zuständigen Gemeindebediensteten ermittelt, wurde dem KURIER am Dienstag von der Anklagebehörde bestätigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.In der anonymenAnzeige heißt es, dass „eine große Zahl von ungarischen Kindern“ die Schule in Nickelsdorf besuche und sie „nur zu dem Zweck, die Klassenzahlen zu halten, zum Schein bei verschiedenen Personen angemeldet“ worden seien. Skizziert werden auch das System derund das Zusammenwirken verschiedener Personen.Bisher wurden schon drei (Ex)-Bürgermeister wegenzu Geldstrafen verurteilt, sechs weiteren stehen demnächst im LandesgerichtProzesse bevor.