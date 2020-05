Einzug in das kleine "Dorf"

Die Koffer hatten sie schon gepackt. Heute Vormittag war es dann soweit. Die Bewohner des Pflegeheimes in Neudörfl durften ihre neuen Zimmer beziehen. Modern, hell und mit einem schönen Garten ausgestattet, ist das Pflegeheim kaum wiederzuerkennen. Die alten Mehrbettzimmer sind Geschichte. Nun gibt es nur noch Ein- und Zweibettzimmer.



150 Betten stehen in der Pflegeeinrichtung zur Verfügung. Rund 15 Millionen Euro wurden in den Aus- und Umbau gesteckt. Heimbetreiber ist die VAMED, die seit dem Jahr 2008 mit dem Land Burgenland und der Krages kooperiert und nun auch für die Häuser in Oberpullendorf und Hirschenstein zuständig ist.



Frischen Wind ins Heim hat auch die Leiterin Petra Unterstetter gebracht, seit zwei Jahren in Neudörfl tätig. "Ich weiß, dass wir am Image des Heimes noch viel arbeiten müssen. Vor allem in der Ortsbevölkerung. Ich hoffe, dass die Menschen ihre Scheu ablegen und uns hier besuchen, einen Kaffee trinken kommen, damit sie sehen, wie schön wir es nun haben", sagt Unterstetter.



Neben den räumlichen Veränderungen geht man auch in der Pflege neue Wege. "Wir versuchen, die Bewohner im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beschäftigen. Da geht es jetzt nicht um große Dinge. Auch Gemüse einpflanzen oder Kuchen backen machen Freude und geben dem Tag einen Sinn", erklärt Unterstetter.