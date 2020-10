Einfamilienhaus in Eisenstadt in Brand: Mehrere Tiere gerettet

In Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Flammen waren vom Keller ausgegangen, teilte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr der APA mit.

Vier Bewohner retteten sich ins Freie und blieben unverletzt. Wie auch der ORF Burgenland berichtete, wurden zwei Katzen und ein Hund von den Helfern aus dem Objekt gebracht. Die drei Tiere überstanden den Vorfall ohne Schaden. Im Einsatz waren drei Feuerwehren mit 60 Mitgliedern.