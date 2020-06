Ein Kaiserschnitt wurde der Mutter verwehrt

Familie H. begibt sich am 21. Februar 2008 gegen 0.30 Uhr in das Kranken haus in Oberwart, Burgenland, weil die werdende Mutter starke Blutungen und Schmerzen hat. „Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass das viele Blut nicht normal sein kann. Nach der Untersuchung musste das Bettlaken gewechselt werden, weil alles voller Blut war“, erinnert sich die Südburgenländerin. Erst knapp acht Stunden nach ihrer Aufnahme im Krankenhaus wird die Kindesmutter vom diensthabenden Oberarzt untersucht und erkundigte sich nach einem Kaiserschnitt. „Mir wurde wie schon zuvor von der Hebamme gesagt, dass alles in Ordnung sei und was ich eigentlich will. Eine Geburt sei nun mal nicht lustig“, sagt die 36-Jährige. Auch Annas Vater bestätigt, dass der Wunsch nach einem Kaiserschnitt keine Beachtung fand.