Ein Hahn im Kickerinnen-Korb

Stellenwert und Anerkennung seien gestiegen, das A-Team sei auf dem Sprung in die internationale Spitze, in St. Pölten wurde ein Zentrum für Frauenfußball etabliert. 17.000 Aktive sind österreichweit registriert. „Das Niveau hebt sich ständig. Es wird nur ein Fehler gemacht, nämlich der ewige Vergleich mit dem Männerfußball. Das passiert sonst in keiner anderen Sportart", meint der Jung-Trainer. Technik und Taktik stehen im Vordergrund. Die Athletik sei nicht so ausgeprägt wie bei den Burschen­. Noch ein Unterschied: Derbe Ausdrücke sind nicht zu vernehmen. „Das war aber keine große Umstellung für mich", sagt Kerschbaumer.

Rund 30 Tage im Jahr werden mit dem U 19-Team, dem mit Christina Peintinger und Jennifer Pöltl auch zwei Kickerinnen vom FC Südburgenland angehören, verbracht. Das Aufgabengebiet ist vielfältig: Videostudium und Analyse, Taktik sowie die Arbeit am Trainingsplatz. Der nächste Einsatz führt Ende März auf die britische Insel, die zweite Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft in der Türkei steht auf dem Programm. „Wales und Finnland sind auf Augenhöhe, aber gegen England muss alles zusammenpassen. Die Chance ist sicher da", ist Kerschbaumer überzeugt.