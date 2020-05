Ein Gipfelsturm im Flachland

Eine gute körperliche Verfassung, mentale Stärke und einen Hang zum Extremen müssen die Teilnehmer zum Umrundungsversuch des Neusiedler Sees mitbringen. Bei winterlichen Bedingungen gilt es rund 120 Kilometer in einem Tag und einer Nacht zu Fuß zurückzulegen. Dass aus 24 Stunden eine Ewigkeit werden kann, wissen die Veranstalter aus eigener Erfahrung. Josef Burkhardt, Markus Weiner, Tobias Neugebauer und Michael Oberhauser sind bereits ein Mal an den extremen Bedingungen im Gebiet rund um den See gescheitert und mussten aufgeben. Zwei Mal haben sie die Route aber schon bezwungen.

Heuer will die Truppe das Abenteuer „24 Stunden Burgenland Extremtour“ mit Interessierten teilen. Oberhauser ist davon überzeugt, „dass nicht nur Ironman-Sportler“ die Wanderung schaffen, sondern auch Leute mit einer guten Fitness, die problemlos 40 Kilometer gehen können. Nach dem ersten Teilerfolg „hüpft dann der innere Schweinehund aus dem Rucksack“, danach spielt vor allem die Psyche eine große Rolle.