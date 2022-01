Das ist das neue dynamische Duo im Landesfeuerwehrverband

Die Herausforderungen, denen sich die burgenländischen Feuerwehren in Zukunft stellen müssen, werden sich naturgemäß auch in der Ausbildung widerspiegeln. Werderitsch erklärt: „Wie der Rax-Brand gezeigt hat, sind wir keine Insel der Seligen. Wenn man sich das Leithagebirge anschaut, ist es nicht abwegig, dass so etwas bei uns auch passieren könnte. Deshalb wird es mehr Ausbildung zu Wald- und Bodenbränden geben. Außerdem werden wir in Zukunft noch mehr Kurse zu alternativen Antrieben anbieten“, gibt der Schulleiter einen Vorgeschmack auf zukünftige Lehrpläne.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Ausbildung burgenländischer Feuerwehrleute werde zudem die Brandbekämpfung in Tunneln sein, kündigt Werderitsch an. Schließlich wird derzeit im Zuge des Ausbaus der S7 mit dem Tunnel Rudersdorf der erste Straßentunnel des Burgenlands errichtet.