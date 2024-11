Doskozil-SPÖ präsentiert Landesliste für die Burgenland-Wahl

Die SPÖ Burgenland hat am Mittwoch ihre Landesliste für die Landtagswahl am 19. Jänner präsentiert.

Das Regierungsteam führt auch jeweils die Bezirkslisten an. Doskozil ist vor Schneemann Listenerster in Oberwart, Dorner in Oberpullendorf und Eisenkopf in Eisenstadt-Umgebung. Winkler liegt im Bezirk Neusiedl vor dem Golser Bürgermeister Kilian Brandstätter.