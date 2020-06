Diplomaten auf Besuch in Eisenstadt

Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten lud am vergangenen Freitag Diplomaten, die in Österreich arbeiten, auf einen Sommerausflug ein. An die 80 Personen nahmen daran teil. Nach dem Besuch im niederösterreichischen Stift Heiligenkreuz und im Einsatzkommando der Cobra in Wiener Neustadt, ging die Reise weiter nach Eisenstadt. Dort wurde die Diplomaten durch die Ausstellung "Glanzlichter des Schlosses Esterházy" geführt. Danach wurden die Teilnehmer der Exkursion zu einem Dinner in die Orangerie geladen. Spätabends gings wieder ab nach Wien.