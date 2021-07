Diözese musste nach Entlassung eines AHS-Direktors zurückrudern

Der von der Diözese Eisenstadt wegen eines Facebook-Postings im vergangenen November entlassene Direktor des kirchlichen Gymnasiums in der Landeshauptstadt hat sich in einem Arbeitsgerichtsverfahren gegen seinen früheren langjährigen Arbeitgeber behauptet und einen bereits rechtswirksamen Vergleich erzielt. "Im Wesentlichen wurde vereinbart, dass das Dienstverhältnis mit 12. November 2020 einvernehmlich beendet wird - und nicht mit der ursprünglich ausgesprochenen Entlassung - und mein Mandant Magister Josef Mayer seine Abfertigungsansprüche erhält und auch die ihm bis zu obigem Datum zustehenden Ansprüche aus seinem Dienstverhältnis mit der Diözese Eisenstadt", sagte Mayers Rechtsanwalt Thomas Beck am Donnerstag gegenüber dem KURIER.

Wie berichtet, hatte der damals 63-jährige Schulleiter unmittelbar nach dem Terroranschlag am 2. November in Wien gepostet: „Terror in Wien! Refugees welcome!!!...“. Der Direktor habe mit seinem „sehr unglücklichen Posting“ den Anschlag in Wien in direkten Zusammenhang mit Flüchtlingen gebracht und „eine rote Linie überschritten“, hatte Diözesansprecher Dominik Orieschnig die unmittelbar folgende Suspendierung begründet. Danach seien „Fakten an die Diözese herangetragen“ worden, welche die Entlassung „erforderlich machten“. Welche Fakten das gewesen sein sollen, blieb ein kirchliches Geheimnis.

Lehrer an der AHS Kurzwiese

Das Gericht haben sie offenbar nicht überzeugt - die Entlassung hat nicht gehalten. Er habe das Posting im Herbst 2020 selbst einige Stunden vor der Kontaktaufnahme durch die Diözese gelöscht. „Mein Ersuchen um ein Gespräch mit dem Bischof wurde mit den Worten: ,Der Herr Bischof möchte nicht mit Ihnen reden‘ abgetan“, hatte sich Mayer damals sehr enttäuscht gezeigt, dass er nach jahrzehntelanger Verbundenheit mit dem Wolfgarten so behandelt wurde. Eine Petition für den Verbleib Mayers am einzigen diözesanen Gymnasium im Burgenland hatte hunderte Unterstützer gefunden und auch ehemalige höchstrangige ÖVP-Landespolitiker hatten sich für Mayer verwendet.

Mayer, der Englisch und Deutsch unterrichtet, hat als Bundeslehrer auch ein Dienstverhältnis mit dem Bund und ist mittlerweile Lehrer an der AHS Kurzwiese in Eisenstadt, wo er im Herbst wieder seinen Dienst antreten will.