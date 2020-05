Flugtauben-Züchtung: Mehr als ein intensives Hobby

Brieftauben wurden früher dazu verwendet, um Nachrichten zu vermitteln. Heute werden die Haustauben hauptsächlich für den Flugsport gehalten und auch gezüchtet. Sie werden auch als Rennpferde des kleinen Mannes bezeichnet. Wie die Vögel den Heimweg finden, ist nicht 100- prozentig erforscht. „Sie orientieren sich am Magnetfeld der Erde und am Einfallswinkel der Sonne. Und sie riechen die Heimat förmlich,“ erzählt Königshofer. Internationale Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Tauben einen sehr ausgeprägten Geruchssinn haben und ein gutes Erinnerungsvermögen. Dadurch können sie so genannte Duftlandkarten erstellen, an denen sie sich orientieren. Gute Tauben können bis zu 1000 Kilometer am Tag fliegen.