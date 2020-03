Die Ungarn kommen, um zu kaufen

Ein G‘riss um die Parkplätze beim Einkaufszentrum Siegendorf gibt es am Abend meist nicht. Eine Mutter läuft mit ihren Kindern Richtung Lebensmitteldiskonter, um fürs Abendessen einzukaufen. Sie kommt aus dem wenige Kilometer entfernten Sopron. "Ich komme öfter. Die Qualität ist besser als in Ungarn und die Auswahl größer", sagt die Ungarin und hastet in den Supermarkt.

Auch János Hárkuti macht nach der Arbeit Halt beim Supermarkt, bevor er in sein Zuhause nach Sopron fährt. "Ich arbeite hier, also kaufe ich auch hier ein", sagt er in nahezu perfektem Deutsch. Auch er sei von der Produktqualität überzeugt. "Milch und Käse ist viel besser." Nur das Fleisch kaufe er in Ungarn, dort sei es günstiger. Buchen würden er und seine Frau auch in burgenländischen Reisebüros.