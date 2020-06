Die neue Miss Burgenland ist junge Mutter mit Ehrgeiz und perfekten Maßen

Der Sieg kam für sie überraschend: "Ich wollte nie Model werden und habe auch überhaupt keine Erfahrungen in diesem Bereich. Aber da es mir Spaß macht, mich zu präsentieren, schöne Kleider zu tragen und auf hohen Schuhen zu gehen, wollte ich das gerne einmal ausprobieren." Von Castingshows wie " Austrias next Topmodel" hält sie nicht viel. "Ich schaue mir das gerne im Fernsehen an, aber für mich käme das nicht in Frage, rund um die Uhr gefilmt zu werden."

Mit ihrer blonden langen Mähne, einer Größe von 1,80 Meter und den perfekten Maßen bringt Katrin Lidy jedenfalls alle notwendigen Voraussetzungen für den Start einer Modelkarriere mit. Doch die Andauerin hat andere Prioritäten. Denn die 19-Jährige ist Mutter einer zweijährigen Tochter.

Kind und Karriere schließen sich aus? Nicht für unsere Miss, denn ihren Ehrgeiz hat sie trotz Babypause nicht verloren. Nur wenige Monate nach der Geburt hat sie die Landesfachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob abgeschlossen und im Anschluss daran gleich die Ausbildung zur Nageldesignerin absolviert. "Jetzt mache ich gerade die Ausbildung zur Fußpflegerin und nebenbei werde ich noch einen Kosmetiklehrgang besuchen", verrät Katrin Lidy.

Wie sie das alles unter einen Hut bringt? "Ich bin eine sehr ehrgeizige Person und versuche alles zu schaffen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Aber größtenteils verdanke ich es meiner Familie, die mich unterstützt und mir hilft, meine Ziele zu verwirklichen", sagt Lidy.

Ihr Terminkalender wird in den nächsten Wochen sicher noch voller. Eine Pause will sie sich nur gönnen, wenn sie es am 3. Juli zur Miss Austria schafft. "Sollte ich gewinnen, möchte ich ein Jahr Ausbildungspause machen und nicht nur das Burgenland, sondern ganz Österreich würdig vertreten."