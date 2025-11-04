Tragischer Unfall: Gemeinderat stirbt bei Tauchunfall

Trauer in der Gemeinde Deutschkreutz im Mittelburgenland. SPÖ-Gemeinderat Paul Mayer ist bei einem Urlaub in Ägypten verstorben, wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde.

Nach einem Tauchgang dürfte der Kommunalpolitiker laut ersten Informationen einen Herzinfarkt erlitten haben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden.

Mayer war in der Gemeinde Obmann des Bauausschusses und engagiertes Mitglied der SPÖ Deutschkreutz, der immer wieder zu Veranstaltungen wie dem "vorweihnachtlichen Gassentratsch" geladen hatte.

Die Nachricht des plötzlichen Tods des zweifachen Familienvaters hat in seiner Heimatgemeinde tiefe Betroffenheit ausgelöst.