Deutschkreutz: Hitzige Debatte um Krematorium

Die Diskussion um den Bau eines geplanten Krematoriums in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) geht in die nächste Runde. Die Bürgerinitiative Blaufränkischland fordert den Stopp des Baus der Halle am geplanten Standort und startet eine Petition. Der Betreiber der bayrischen Trauster GmbH, Robert Hartl, erklärt indes im KURIER-Gespräch, welche Möglichkeiten er für einen Rückzug sieht.