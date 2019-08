Deutschkreutz: 500 Unterschriften gegen Krematorium

Im Vorjahr wurden laut dem Innungsmeister der Bestatter, Franz Nechansky, etwa 15 Prozent der rund 3200 im Burgenland Verstorbenen eingeäschert. Bisher werden Verstorbene aus dem Nordburgenland in Wien und jene aus dem Südburgenland in Graz kremiert. „Die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen fünf Jahren aber aufgrund neuer Standorte in NÖ (wie das Krematorium in Bad Vöslau, Anm.) geändert“, sagt Nechansky.

Warum sich der bayrische Unternehmer Deutschkreutz ausgesucht habe? „Der Standort war von Anfang an offen. In Deutschkreutz haben wir aber gute Unterstützung vonseiten der Gemeinde bekommen“, erklärt Hartl.