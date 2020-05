Der richtige Dreh für München

Zwei wesentliche Punkte standen dabei im Fokus der Überlegungen: "Ich wollte gerne in der Werbung arbeiten und nach Deutschland gehen. Die Mentalität ist sehr angenehm und an den Dialekt gewöhnt man sich."



In München wurde die 22-Jährige ohne Umschweife ins kalte Wasser geworfen, "learning by doing" lautet das Schlagwort. Produktions- und Aufnahmeleitung sowie im Schnitt zu arbeiten sind ihr tägliches Brot. Zuletzt war sie als Aufnahmeleiterin für den BMW-Dreh verantwortlich. "Man macht die Castings, sucht Darsteller und Moderatoren, schreibt die Drehabläufe, ist somit für die gesamte Organisation zuständig", erzählt Kiss von ihrer Arbeit.



Ein kreatives, abwechslungsreiches Betätigungsfeld sei es, jeder Tag bringe eine neue Herausforderung, die sie aber gerne annehme. Technisches Verständnis sei eine Grundvoraussetzung, denn schließlich werde jeden Tag mit sehr teurem Equipment hantiert. "Ich kann hier von den Kollegen sehr viel lernen und möchte so viel wie möglich mitnehmen."

Wie lange sie in München bleibe, wisse sie selbst noch nicht. "Mal schauen, was sich ergibt. Ich bin ja nicht aus der Welt, das sag' ich meiner Mama auch immer. Aber die gute österreichische Küche geht mir schon ein bisschen ab."