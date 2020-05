Der Neusiedler See als Zugpferd

„Die Wandlung der Region Neusiedler See vom Sommerurlaubsziel hin zu einer modernen Urlaubsdestination für das ganze Jahr ist auf gutem Weg. Jetzt gilt es, neue Gästeschichten im Ausland zu erschließen. Deshalb soll die Dachmarke Burgenland international viel stärker kommuniziert werden, mit der Marke Neusiedler See aber eine starke Allianz bilden“, so Niessl.

Bisher sei schon einiges erreicht worden, fügt Resetar hinzu. Seit der Zusammenarbeit zwischen dem BT und der NTG wurden im Bezirk Neusiedl am See über 230 Projekte von Tourismusbetrieben, die 154 Millionen Euro investierten, mit 35 Millionen Euro unterstützt. Die Nächtigungen in der Region Neusiedler See sind in den vergangenen fünf Jahren um 13,6 Prozent auf 1,4 Millionen Übernachtungen im Vorjahr gestiegen. Das sind knapp die Hälfte aller Nächtigungen im Land. In den nächsten fünf Jahren wolle man 1,5 Millionen Nächtigungen erreichen.