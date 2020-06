Der Ball belebt das Tourismusspiel

Seit Ende 2011 setzt der Burgenland Tourismus, dessen Marketingleiter Gross hauptberuflich ist, verstärkt auf die wichtigste Nebensache der Welt. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer wurde der Verein Best of Football (BOF) gegründet, fünf Hotels bieten sich derzeit unter dieser Marke auch als Trainingsdestination an: Avita Resort Bad Tatzmannsdorf, Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, Thermenhotel Kurz in Lutzmannsburg, Landessportzentrum Viva in Steinbrunn und Reisinger in Neufeld/ Leitha.

Die Mitgliedsbetriebe zahlen jährlich einen Beitrag von rund 2500 Euro. Bei Akquisition von Mannschaften und Pressearbeit kooperieren die Burgenländer mit der Steiermark, deren International Football Camp Styria schon bestens etabliert ist. Neben heimischen Ober- und Unterligaklubs haben auch schon Schalke 04, Lazio Rom, Schachtar Donezk, Derby County oder Fenerbahce Istanbul auf pannonischen Rasenplätzen trainiert.

Der Fußballtourismus sei ein immer wichtiger werdendes Nischenprodukt, befindet BOF-Obmann Gross, deshalb seien auch weitere Standorte erwünscht. Besonders im Bezirk Neusiedl am See gäbe es Bedarf. Die Nähe zu Wien und zum Flughafen machten den Standort besonders attraktiv.

Aber auch abseits der BOF-Hotels buhlen Betriebe quer durchs Land um ballverliebte Gäste aller Alters- und Leistungsklassen. Derzeit sorgt der Fußballtourismus für rund 30.000 Nächtigungen pro Jahr. Insgesamt verbucht Burgenland Tourismus rund 2,9 Millionen Übernachtungen.