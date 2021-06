Das Kreativ-Talent mit dem Faible fürs Moderieren

Mit ihrem neuesten Projekt macht sie ihrem Heimatland ein kleines Geburtstagsgeschenk. In der fünfteiligen Serie „Das Burgenland Wohnzimmer“ interviewt Verena Kögl Menschen, „auf die das Burgenland nicht nur zum diesjährigen 100-Jahr Jubiläum stolz sein kann“, fasst sie das Konzept ihrer Internet-Show zusammen.

In den zirka zehnminütigen Interviews holt die Apetlonerin fünf Persönlichkeiten vor den Vorhang, die bisher vielleicht nicht ganz vorne im Scheinwerferlicht gestanden sind, sich aber in ihren Tätigkeitsfeldern – von der Kunst bis zur Wirtschaft – um das Burgenland verdient gemacht haben. Eigentlich würde Verena Kögl ganz gut in das Konzept ihrer eigenen Sendung passen. Denn sie hat sich in den vergangen als Moderatorin einen Namen gemacht; ihre Talente hat sie aber auch schon in vielen anderen Kreativbereichen unter Beweis gestellt.