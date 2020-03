Einreiseverbot nach Ungarn: Protest der Reisenden

Dafür verantwortlich dürfte ein Protest von vorwiegend rumänischen und bulgarischen Staatsbürgern sein, denen die Einreise nach Ungarn verwehrt wird und die nicht in ihr Heimatland reisen können.

Bei einer Tankstelle an der Grenze von Nickelsdorf steht schon kurz nach Mitternacht ein Bus mit etwa 50 rumänischen Staatsbürgern, darunter auch etliche Kinder. Sie wollten von Frankreich in ihr Heimatland fahren. Doch daraus wurde nichts: Ihnen wurde die Einreise nach Ungarn verwehrt, der Bus wurde von den ungarischen Grenzbeamten nach Österreich zurück gelotst. "Wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir haben keine Ahnung, wie wir jetzt nach Hause kommen sollen", sagt laut Augenzeuge ein rumänischer Businsasse.