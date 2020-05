Cobra stürmte Hanfplantagen

Bei der Übergabe von rund 35 Kilogramm Cannabis am Freitagvormittag in Wien auf offener Straße machten Beamte der Suchtmittelgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra mutmaßlichen Drogendealern einen Strich durch die Rechnung. Auf Grund dieser Aktion konnten vier große Indoor-Plantagen ausgehoben und neun vietnamesische Staatsangehörige festgenommen werden, weitere Amtshandlungen seien noch im Laufen, erklärte Chefinspektor Ernst Paul Schlaffer im Gespräch mit dem KURIER.



Die Fahnder sind im Rahmen von umfangreichen Erhebungen einer international agierenden und hochprofessionellen Drogenbande auf die Schliche gekommen. Die Suchtmittel sind aus dem Burgenland in die Bundeshauptstadt transportiert worden, "bei der Übergabe haben wir dann zugeschlagen", sagt Schlaffer. Kurz darauf folgten Zugriffe von schwer bewaffneten und vermummten Beamten der Cobra in den Bezirken Mattersburg und Neunkirchen, NÖ, sowie in Wien.