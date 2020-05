Cannabis auf der Dachterrasse

Zu gut war offenbar das Klima für einige Hanfpflanzen, die ein Burgenländer auf einer Dachterrasse einer Wohnhausanlage in Sigleß (Bezirk Mattersburg) gezüchtet hat. Denn die Cannabisstauden erreichten laut Polizei eine Höhe bis zu zwei Metern, was auf Dauer nicht verborgen blieb.



Nach einem Hinweis rückten die Ermittler am Montag aus und brachten die "Ernte" ein: Die in 28 Töpfen gezogenen Pflanzen erreichten ein Gewicht von 37,5 Kilogramm, berichtete die Sicherheitsdirektion Burgenland am Mittwoch.



Die sichergestellten Cannabisblüten werden nun getrocknet, erst danach ließe sich der Reinertrag exakt feststellen. Erfahrungsgemäß gehe man dabei von einer Menge von vier bis fünf Kilogramm aus.