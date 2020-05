Burschen fanden Granate im Neusiedler See

Einen brisanten Fund haben zwei Burschen am Montag beim Baden im Neusiedler See gemacht. Sie entdeckten in Podersdorf eine Granate. Der Entminungsdienst musste ausrücken um das Kriegsrelikt zu entschärfen .



Gegen 18.45 Uhr sind die Burschen im Alter von elf und 13 Jahren auf die Granate im Wasser gestoßen. Da die Buben nicht wussten, worum es sich bei dem 40 Zentimeter langen Gegenstand handelt, brachten sie ihn zu ihrem Vater auf dem Campingplatz, erzählte ein Podersdorfer Polizist. Der Vater der beiden verständigte sofort die Polizei.



Der Polizeieinsatz erregte Aufsehen unter den Campern. "Wir mussten das Gebiet am Campingplatz großräumig absperren und den Entminungsdienst alarmieren", erzählt ein Beamter der Polizeiinspektion Podersdorf.