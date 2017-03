Die burgenländische Polizei hat bei zwei Hausdurchsuchungen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung Cannabisblüten, LSD-Trips und Cannabis-Zuchtanlagen gefunden. Vier Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren wurden angezeigt. Sie zeigten sich teilweise geständig, die Drogen verkauft und auch selbst konsumiert zu haben, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.

Die Hausdurchsuchungen fanden in zwei Einfamilienhäusern statt. Insgesamt wurden zehn Gramm Cannabisblüten, etwa 150 LSD-Trips, ein Fläschchen LSD sowie zwei mit Setzlingen bestückte Cannabis-Zuchtanlagen samt diverser Utensilien gefunden. Nachdem die Beamten dem Brüderpaar (23 und 27 Jahre alt) einen Besuch abgestattet hatten, ergab die Befragung, dass auch zwei mit ihnen befreundete 22-Jährige eine Zuchtanlage betrieben. Daraufhin wurde deren Haus ebenfalls durchsucht. Alle vier wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Cannabis-Fund in Wien

Eine Cannabis-Aufzuchtanlage haben Feuerwehrleute Donnerstagfrüh in einer Wohnung in Wien-Favoriten entdeckt, als sie wegen eines Wasserschadens in das Haus in der Raxstraße gerufen worden sind. Das berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.

Nachdem die Einsatzkräfte festgestellt hatten, dass das Wasser wohl aus der obersten Wohnung nach unten geronnen war, verschafften sie sich Zugang in diese. Dann alarmierten sie die Polizei, denn in der Dachwohnung befanden sich 51 Cannabispflanzen. Der Besitzer der Wohnung ist den Ermittlern namentlich bekannt und wurde angezeigt.