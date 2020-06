Einbrecher nach Verfolgungsjagd gefasst

Zwei mutmaßliche Serieneinbrecher sind in der Nacht auf Freitag beim Grenzübergang St. Margarethen, Bezirk Eisenstadt Umgebung, nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen worden. Nach einer Kontrolle durch eine Streife sollte das Auto der Ungarn zur Polizeiinspektion nach Eisenstadt eskortiert werden.

„Bei einem Kreisverkehr drehte der ungarische Lenker jedoch um und versuchte in Richtung Grenze zu flüchten“, erklärt Polizeipressesprecher Wolfgang Bachkönig. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd krachte das Fluchtauto frontal gegen einen Baum. Die beiden Männer im Alter von 18 und 25 Jahren flohen zu Fuß weiter und konnten entkommen.

Wenige Stunden später wurden die beiden Ungarn bei einem Einbruchsversuch in einem Einfamilienhaus in St. Margarethen beobachtet. Nach einer erneuten Fahndung klickten kurz darauf die Handschellen.

Die jungen Männer gaben zu, in den vergangenen Monaten 15-mal in Österreich gewesen zu sein und Einbrüche begangen zu haben. Der Schaden soll sich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.