Burgenland: Schon reger Anreiseverkehr zum Nova Rock

Das Nova Rock vom Mittwoch bis Sonntag in Nickelsdorf beginnt laut Prognosen der ZAMG sonnig und sommerlich heiß. Freitag und Samstag dürften dann eher wechselhaftes Wetter bringen. Der Veranstalter geht von insgesamt "definitiv mehr als 200.000 Besuchern" aus.

Am Mittwoch scheint in Nickelsdorf die Sonne, und beim Start des Festivals um 16.00 Uhr hat es um die 28 Grad. Auch in den ersten Nachtstunden bleibt es warm. Nach Mitternacht kühlt es allmählich auf 17 Grad ab, prognostizierte die ZAMG. Ähnlich sommerlich wird der Donnerstag mit viel Sonnenschein und um die 29 Grad am Nachmittag.

Am Freitag frischt in Nickelsdorf der Wind auf und kräftige Regenschauer und Gewitter können durchziehen. Aus heutiger Sicht werden die Schauer im Laufe des Abends seltener. Die Temperatur am Freitag liegt in der Früh bei 19 Grad, am Nachmittag bei 25 Grad. Für den Samstag ist die Prognose noch sehr unsicher: Es ist wahrscheinlich nicht mehr so warm wie an den Vortagen, bei maximal 22 Grad. Dazu wechseln Sonne und Wolken, kurze Regenschauer oder Gewitter sind möglich, und es weht starker Wind aus West bis Nordwest.