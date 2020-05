Burgenland: Paradies für die Paradeiser

Zu den gängigsten Paradeisersorten im Burgenland gehören " Mercedes" und "Bonaparte". In der Glashausproduktion können die Tomatenpflanzen eine Länge von bis zu 15 Meter erreichen. Beim Anbau im gewachsenen Boden können die Wurzeln bis zu zwei Meter tief in den Boden eindringen.



Eine AMA-Motivanalyse zeigt, dass Paradeiser mit Abstand das beliebteste Fruchtgemüse der heimischen Konsumenten sind. Immerhin 52 Prozent der Befragten wählten diese Gemüseart zu ihrem absoluten Favoriten. Am häufigsten (63 Prozent) wird sie in Form von Salat verspeist. Ursprünglich kommt der Paradeiser aus Peru und Ecuador, er wurde dann in Mexiko erstmals kultiviert.