Burgenland: Ladendiebe nach "Einkaufstour" im festgenommen

Mit präparierten Taschen und einem Störsender waren zwei Männer und eine Frau am Freitagnachmittag in mehreren Modegeschäften im Bezirk Neusiedl unterwegs. Sie schafften es dabei, Kleidung im Wert von 1.200 Euro an den Kassen vorbeizuschmugglen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag.

Einem Zeugen fiel auf, wie die drei abwechselnd Waren zu einem geparkten Fahrzeug brachten und schöpfte Verdacht. Die verständigte Polizei konnte die gestohlenen Kleidungsstücke sowie die Diebstahls-Ausrüstung im Wagen sicherstellen. Die drei Verdächtigen aus Serbien und Kroatien wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.