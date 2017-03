Wackelig&Co.: Transporte aller Art. Reifen mit Beulenpest? Auch dieser Reifen rollt definitiv nicht mehr rund. Als dieser Fahrer zur Überprüfung vorfuhr, staunte Herr Zoller aus Frankenthal nicht schlecht. Bei der Sattelzugmaschine war auf der Innenseite der Zwillingsbereifung rundherum der komplette Reifen aufgeschlitzt - das Fahrzeug fuhr nur noch auf dem äußeren Rad. Der Fahrer, der an diesem Tag gerade aus Frankreich gekommen war, wurde kreidebleich bei diesem Anblick. Er hatte davon nichts bemerkt. Interessante Konstruktion: Anhängerkupplung vorne am Passat. Waum wohl? Der Fahrzeughalter hatte sein Kfz tiefergelegt und das auch eingetragen. Da die breiten Sommerreifen beim Einfedern an der Karosserie gestreift haben, legte er einfach selbstgebastelte Gummis zwischen alle Federn. Gestartet wurde dieses Auto mit dem Lichtschalter. Kabelsalat - ob der Bastler noch den Durchblick hat? Auch ein Radkasten kann durchaus zum Biotop werden. Wenn der Simmerring am Hydraulikzyinder nicht mehr dicht ist, kann eine "fachgerecht" montierte Bratpfanne Abhilfe schaffen. Oder man dichtet die Achsmanschette auf diese Art ab. Diese Bremsscheibe mutierte im Lauf der Jahre zu einer Trennscheibe (zumindest von der Dicke her). Die Sorge, dass einem der Sprit ausgeht, lässt manchen zu interessanten Maßnahmen greifen, wie dieser Zusatztank beweist. Was tun, wenn das Gurtband reisst? Richtig, man repariert es mit Blumendraht. Ein fescher Herrengurt kann auch dazu dienen, die Batterie zu fixieren. Zum Gruseln: Reparatur am Radhaus. Um für alle elektrischen Eventualitäten gewappnet zu sein, bastelte sich der Fahrzeughalter einen 230-Volt-Spannungswandler an die Mittelkonsole seines Fahrzeuges. Das Auto im Innenraum hübsch zu schmücken, ist ja durchaus beliebt. Hier fehlt aber am Ende der Durchblick.