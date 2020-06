94-Jährige lag drei Wochen tot in Heim

Tragischer Todesfall in einem Seniorenheim in Oberwart: Wie erst jetzt bekannt wurde, lag die 94-jährige Irene W. aus Kohfidisch im Bezirk Oberwart seit rund drei Wochen tot in ihrer Wohnung, ehe die Leiche am vergangenen Mittwoch entdeckt wurde. Die Seniorin hatte seit einigen Jahren im Bezirksvorort in einem Haus für betreutes Wohnen gelebt, das die Diakonie Oberwart anbietet.