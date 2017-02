Bunte Imagepolitur für Maulkörbe

Auf der Suche nach dem perfekten Maulkorb für ihren Vierbeiner ist Hundetrainerin und Tierpsychologin Verena Lanner rasch enttäuscht worden. Anstatt einen Kompromiss einzugehen und sich mit einem der unzähligen Exemplare, die es weltweit auf dem Markt gibt, abzufinden, ist die findige Burgenländerin selbst kreativ geworden.

Im Jahr 2014 wurde der erste Maulkorb des burgenländischen Unternehmens Bumas (Bunte Maulkörbe nach Maß) in Handarbeit gefertigt, mittlerweile werden rund 200 Pakete mit bunten Maulkörben pro Monat aus der kleinen Manufaktur in Pöttelsdorf im Bezirk Mattersburg in die ganze Welt verschickt. Jedes einzelne Stück ist handgemacht und zwar aus Biothane, einem elastischen Polyestergewebe, das ähnlich wie Leder sehr widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist, aber schnell den Eigengeruch des Vierbeiners annimmt. "Ein Produkt, das es vorher noch nirgends auf der Welt gab", verrät Lanners Geschäftspartner Ulrich Andreas Hirschhofer das Erfolgsrezept.

194.000 Farbkombinationen

Online können sich Hundehalter den gewünschten Maulkorb farblich selbst zusammenstellen, "durch die vielen Farben, die wir anbieten, gibt es insgesamt 194.000 unterschiedliche Farbkombinationen", sagt Hirschhofer.

Foto: /Bumas

Damit das gute Stück auch optimal sitzt, gibt Bumas Tipps zur richtigen Abmessung des Hundekopfes. Die farbenprächtigen, maßgeschneiderten Einzelstücke kosten je nach Größe zwischen 50 und 150 Euro. Etwas günstiger kommen Standardgrößen. Die elf fingerfertigen Bumas-Mitarbeiter produzieren im Akkord, nur wenige Tage dauert es von der Order bis zur Lieferung. In Österreich ist die praktische Erfindung aus dem Burgenland im ausgewählten Zoofachhandel zu finden. In Ungarn, der Schweiz und Holland gibt es ebenso Kooperationen mit Händlern. Kürzlich ist Bumas ein großer Wurf gelungen: Die Burgenländer konnten einen fixen Vertragspartner in Amerika von ihren innovativen Produkten überzeugen. In Kalifornien wird gerade kräftig die Werbetrommel gerührt. Bisher gibt es Bumas-Maulkörbe in 19 Ländern, kürzlich wurde ein Exemplar gar nach Neuseeland geschickt.

Angst nehmen

Mit ihren einzigartigen Produkten will Bumas auch das Images des Maulkorbes verbessern. Während schwarze, metallene Maulkörbe einen Hund noch bedrohlicher aussehen lassen, sollen die bunten Unikate "die Angst nehmen, anstatt sie noch mehr zu schüren", erklärt der Geschäftsführer. Die Hunde selbst würden sich nach einem kurzen Training schnell an ihre neuen Begleiter gewöhnen. www.bumas.at