Breitenbrunn: Geburt im Rettungswagen

Viel Ruhe findet Nicole Hoffmann am Montagnachmittag in ihrem Krankenzimmer nicht. Im Minutentakt bringen Schwestern das Mobiltelefon zur frisch gebackenen Mutter, viele Medien wollen ein Interview mit dem „Star“ der Geburtenabteilung des Krankenhauses Eisenstadt. Der Grund für das große Interesse: Die junge Mutter aus Pama hat ihren Sohn Tobias auf dem Weg ins Spital im Rettungswagen zur Welt gebracht.

Montagfrüh um 7.30 Uhr haben die ersten Wehen eingesetzt, um 12.36 Uhr ist Hoffmann in den Rettungswagen in Neusiedl am See gestiegen, nachdem sie ihr Bruder von Pama zur Rettungsleitstelle gebracht hatte. Wenige Minuten später „ist es richtig losgegangen“, erinnert sie sich. Das Rot-Kreuz-Auto musste im Gemeindegebiet von Breitenbrunn anhalten, um 12.56 Uhr erblickte der kleine Tobias das Licht der Welt. „Als mir klar war, dass es jetzt so weit ist, war ich schon sehr angespannt, aber es war nicht schlimm. Wenn das Kind kommt, ist es eh egal wo“, erzählt Hoffmann.

Bei der Geburt ihrer Tochter Melina vor drei Jahren hatte sie sich geweigert mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht zu werden, „weil ich Angst hatte, dass das Baby im Auto zur Welt kommt“, erzählt die junge Frau schmunzelnd.